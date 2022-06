Thor: Love and Thunder, Chris Pratt rivela che Taika Waititi ha ingannato per scherzo James Gunn (Di lunedì 27 giugno 2022) Chris Pratt ha raccontato che Taika Waititi con Thor: Love and Thunder ha ingannato James Gunn, in vista di Guardiani della Galassia Vol. 3. Taika Waititi ha fatto uno scherzo ai danni di James Gunn, come rivelato da Chris Pratt che ha recitatoin Thor: Love and Thunder insieme agli altri interpreti dei Guardiani della Galassia. L'interprete di Star-Lord ha infatti raccontato al sito della Marvel che l'attenzione per la continuità ha permesso di dare vita a una situazione molto divertente. Chris Pratt ha ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 giugno 2022)ha raccontato checonandha, in vista di Guardiani della Galassia Vol. 3.ha fatto unoai danni di, cometo dache ha recitatoinandinsieme agli altri interpreti dei Guardiani della Galassia. L'interprete di Star-Lord ha infatti raccontato al sito della Marvel che l'attenzione per la continuità ha permesso di dare vita a una situazione molto divertente.ha ...

