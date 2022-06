Sonia Bruganelli “sostituisce” Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip? Il retroscena (Di lunedì 27 giugno 2022) E se TVBlog svela che Alfonso Signorini avrebbe “pregato” Sonia Bruganelli per riaverla al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista, pare che le cose siano andate in maniera diversa e che la moglie di Bonolis sia stata la “seconda scelta” dopo la voglia di avere a bordo Giulia De Lellis. Sonia Bruganelli “sostituisce” Giulia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 giugno 2022) E se TVBlog svela che Alfonso Signorini avrebbe “pregato”per riaverla alnel ruolo di opinionista, pare che le cose siano andate in maniera diversa e che la moglie di Bonolis sia stata la “seconda scelta” dopo la voglia di avere a bordoDe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

GiusCandela : Dopo la pioggia di annunci via social e settimanali, arriva il dietrofront di Sonia Bruganelli che resta al GfVip c… - misterf_tweets : @napoliforever89 @MikyS03 @enrick81 @famigliasimpson @CIAfra73 @Tvottiano @yosoyelfanal @fabriziomico @1vs100tw… - grillobiagio2 : RT @trash_italiano: ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contratto… - pinguina43 : RT @trash_italiano: ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contratto… - trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… -