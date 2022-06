“Si sta stufando”, addio Hamilton: la confessione sconvolge la Formula 1 (Di lunedì 27 giugno 2022) Il messaggio riguardante il futuro di Lewis Hamilton rischia di mettere in crisi e subbuglio tutto il mondo della Formula Uno L’avvio della stagione 2022-2023 di Formula Uno non sta avendo grossi riscontri positivi per Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Mercedes sta attraversando evidentemente un periodo di crisi personale e sportiva. Hamilton assieme alla L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Il messaggio riguardante il futuro di Lewisrischia di mettere in crisi e subbuglio tutto il mondo dellaUno L’avvio della stagione 2022-2023 diUno non sta avendo grossi riscontri positivi per Lewis. Il pilota britannico della Mercedes sta attraversando evidentemente un periodo di crisi personale e sportiva.assieme alla L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

agfa410 : @GiorgiaMeloni Io sono di destra dalla nascita, sempre con te, certo che ci stiamo stufando di questo centrodestra… - FormulaPassion : #F1: secondo #Ecclestone #Wolff si sta stufando di #Hamilton - 0N7Y1H3BR4V3 : @julrassic grazie amor <333 mm in realtà no, ho solo detto ad una che si vede che si sta staccando da me e che pro… - ClaudiaGuasta : E se aprissi uno spazio concerto? Il drama mi sta stufando - Tina71Cc : @__martina33 Purtroppo così sta passando la voglia a tanti. Quello che mi dispiace è che si stanno stufando persone… -