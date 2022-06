Scoperta maxi frode nelle forniture Covid | 2 000 000 di kit non idonei e oltre 9 milioni sequestrati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma. Il periodoè stato difficile, intenso, sotto ogni punto di vista. La risposta alla pandemia doveva essere rapita e celere, per far fronte nel migliore dei modi possibili all’emergenza e correre ai ripari. Ora, però, i nodi stanno venendo tutti al pettine, grazie alle indagini portate avanti nei due anni e alle nuove testimonianze emerse. Come nell’ultimo caso.ad una società milanese Ben 9di eurodalla Guardia di Finanza ad una societa? milanese, quale profitto dei reati di turbata liberta? degli incanti epubbliche, allo stato degli atti contestati, commessi in danno del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto ...