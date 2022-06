(Di lunedì 27 giugno 2022). Lanella Capitale non si ferma mai, e con l’inizio della bella stagione, le feste, gli eventi e le serate, aumenta il quantitativo distribuito nelle zone ditra i giovani e non solo. Il bollettino degli ultimi controlli è abbastanza eloquente sulla situazione attuale, e dimostra chiaramente come, non solo ledi distribuzione consuete siano dure a morire, ma anche la proliferazione di altri centri e punti critici. Nelle ultime 72 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno eseguito una serie di blitz antinella Capitale, dal, che hanno portato all’arresto di 8 persone. Ondata di ...

CorriereCitta : Roma, la droga invade le strade nei week end: piazze di spaccio in aumento dal Centro storico alle periferie - romalifenews : Il 25enne è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio #Roma #27giugno #pusher - ASRomaIRA : @frncsc_cnt @DavideDaviDado @alespz31 Comunque vi consiglio di vedere il servizio Ultras S.P.A. (non si parla di po… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: De Priamo (FdI): “giornata mondiale della lotta alla droga ma da roma tutto tace” - _Carabinieri_ : RT @RaiScuola: ? Viaggio nella legalità: Droga. Rivedi la puntata! Un viaggio ricco di testimonianze quello fatto da una classe delle super… -

Canale Dieci

... permettono di ricostruire i dettagli di quello che assomiglia sempre più a un nuovo "sacco di"...riconosciuto dalla comunità internazionale e da lì passano indisturbati traffici di armi e, ...... 19enne in un centro di riabilitazione per liberarsi dal problema della. In occasione delle ... ha ricevuto una menzione speciale della giuria alla Festa del Cinema diL’emergenza droga in Italia è più urgente di quel che si possa pensare, lo scenario è preoccupante. A testimoniarlo i numeri diffusi il 26 giugno dal rapporto annuale della Direzione centrale per i ...Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 55 Anni dopo, scoppiettano ancora le "cariche d'esplosivo" di Don Lorenzo Milani Tommasi nuovo sindaco di Verona, al centrosinistra anc ...