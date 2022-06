Raffaele La Capria morto, quel litigio poetico con Napoli e il pedaggio da pagare alla città (Di lunedì 27 giugno 2022) “Per uno scrittore nascere a Napoli comporta sempre un pedaggio da pagare”. Non poteva raccontare e raccontarsi meglio Raffaele La Capria, morto a 99 anni a Roma la scorsa notte, nel suo rapporto durato quasi un secolo con il capoluogo partenopeo che gli aveva dato i natali ma che era diventato una sorta di chiaroscuro pregiudiziale e interpretativo dei suoi romanzi e scritti. Amore e odio, vicinanza e lontananza, La Capria, che fin da ragazzo si era trasferito a Roma e lì vi rimase per il resto della vita, mise Napoli al centro dei suoi romanzi, sfondo antropologico culturale criticato politicamente con veemenza, e sfiorato dallo sperimentalismo stilistico, ad esempio nelle vicende di Massimo De Luca, protagonista del premio Strega 1961, Ferito a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) “Per uno scrittore nascere acomporta sempre unda”. Non poteva raccontare e raccontarsi meglioLaa 99 anni a Roma la scorsa notte, nel suo rapporto durato quasi un secolo con il capoluogo partenopeo che gli aveva dato i natali ma che era diventato una sorta di chiaroscuro pregiudiziale e interpretativo dei suoi romanzi e scritti. Amore e odio, vicinanza e lontananza, La, che fin da ragazzo si era trasferito a Roma e lì vi rimase per il resto della vita, miseal centro dei suoi romanzi, sfondo antropologico culturale criticato politicamente con veemenza, e sfiorato dallo sperimentalismo stilistico, ad esempio nelle vicende di Massimo De Luca, protagonista del premio Strega 1961, Ferito a ...

Pubblicità

RaiCultura : Addio allo scrittore Raffaele La Capria, una delle voci più autorevoli del Novecento e anima di Napoli. Aveva vinto… - GassmanGassmann : Raffaele La Capria. RIP ?? - fanpage : ?? È morto lo scrittore Raffaele La Capria, autore tra gli altri di un capolavoro come Ferito a Morte. Avrebbe compi… - RosannaGoglia : Raffaele La Capria ci ha lasciato.Grande scrittore italiano egrande napoletano.Molti l’hanno ricordato solo per Fer… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'Lo sguardo di #RaffaeleLaCapria è stato sempre puntato su #Napoli nel tentativo di comprendere le cause della decadenza c… -