Putin: viaggio in Tagikistan e Turkmenistan, il primo dall’inizio della guerra. Al vertice delle nazioni del Caspio (Di lunedì 27 giugno 2022) Putin parteciperà a un vertice delle nazioni del Caspio con i leader di Azerbaigian, Kazakistan, Iran e Turkmenistan L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 giugno 2022)parteciperà a undelcon i leader di Azerbaigian, Kazakistan, Iran eL'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Putin: viaggio in Tagikistan e Turkmenistan, il primo dall’inizio della guerra. Al vertice delle nazioni del Caspio - CatelliRossella : Putin in Tagikistan e Turkmenistan, primo viaggio da guerra - Asia - ANSA - Amaccagno66Anna : RT @Geopoliticainfo: ????#Putin visiterà questa settimana Tagikistan e Turkmenistan, primo viaggio noto all'estero del presidente russo dall'… - AMIStaDeS_2017 : La tv di stato russa ha riferito che Vladimir #Putin visiterà questa settimana #Tagikistan e #Turkmenistan, primo v… - serenel14278447 : Putin in Tagikistan e Turkmenistan, primo viaggio da guerra -