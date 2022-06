“Perché lo hai fatto”. Alessandra Amoroso, il gesto che non è piaciuto ai fan (Di lunedì 27 giugno 2022) Alessandra Amoroso nega un autografo a una fan e scoppia la polemica sui social. Pe l’ex vincitrice di Amici è un periodo d’oro: dopo l’uscita a ottobre dell’album “Tutto Accade” ha pubblicato il 15 maggio anche il suo nuovo singolo Camera 209, considerata da molti la vera hit dell’estate. Un avvenimento delle scorse ore però ha turbato tutti. Alessandra Amoroso nega un autografo a una fan: scoppia la polemica Alessandra Amoroso nega un autografo a una fan. È successo poche ore fa al TIM Summer Hits a Roma, dove l’ex vincitrice di Amici era ospite. Dopo aver provato la cantante è scesa dal palco per andare a salutare i tantissimi fan che non aspettavano altro che poterla vedere a distanza ravvicinata. Una volta giù però è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)nega un autografo a una fan e scoppia la polemica sui social. Pe l’ex vincitrice di Amici è un periodo d’oro: dopo l’uscita a ottobre dell’album “Tutto Accade” ha pubblicato il 15 maggio anche il suo nuovo singolo Camera 209, considerata da molti la vera hit dell’estate. Un avvenimento delle scorse ore però ha turbato tutti.nega un autografo a una fan: scoppia la polemicanega un autografo a una fan. È successo poche ore fa al TIM Summer Hits a Roma, dove l’ex vincitrice di Amici era ospite. Dopo aver provato la cantante è scesa dal palco per andare a salutare i tantissimi fan che non aspettavano altro che poterla vedere a distanza ravvicinata. Una volta giù però è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza ...

Pubblicità

francescacheeks : Questa poesia l’avevo scelta per il booklet di di20are, perché descriveva perfettamente come mi sentivo. Lasciatemi… - capoljnea : @matteox98195912 @VietatoMorireE @amalyante Infatti per me i cishet sono il peggio dell’umanità perché non sono discriminati, hai finito? - Kiodo : Perché hai bisogno di un software di backup per Windows? Digital Innovation needs Digital Trust: #weareNewtech… - TLedronio : @RompiballeI @MilanNewsit Ma è proprio questo il punto: perché far un investimento da 40 milioni se poi si sarebbe… - SteveD82845476 : @TWmerda @Resistenza1967 Forse non hai capito che non deve pagare nessun fornitore, ma rientrare dal debito con le… -

Intervista a Ugo Intini: 'Quella staffetta tra Turati, Nenni e Craxi che ha reso più moderna l'Italia' ...che consegni a un giornalista dell'Avanti o a un giovane dirigente del partito in cui hai militato ... Ti rispondo con le sue parole testuali: i vecchi non devono rimproverare niente ai giovani perché ... Oroscopo Paolo Fox del 28 giugno: amore e lavoro di questo martedì Amore: non chiudere tutti i canali di comunicazione con il tuo partner solo perché hai riscontrato qualche inconveniente con lei. Ricchezza: la giornata lavorativa passerà più velocemente di quanto ... Corriere della Sera ...che consegni a un giornalista dell'Avanti o a un giovane dirigente del partito in cuimilitato ... Ti rispondo con le sue parole testuali: i vecchi non devono rimproverare niente ai giovani...Amore: non chiudere tutti i canali di comunicazione con il tuo partner soloriscontrato qualche inconveniente con lei. Ricchezza: la giornata lavorativa passerà più velocemente di quanto ... Aborto, perché la Corte suprema ha sbagliato