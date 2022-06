Milano, sciopero Atm, De Corato: «Metro tram bus fermi per la sicurezza in città. Mai visti i 255 agenti promessi entro giugno dal Ministro Lamorgese» (Di lunedì 27 giugno 2022) «Per la prima volta a Milano perfino i sindacati di Sinistra protestano contro la mancanza di sicurezza in città, in balìa di malviventi e depravati» Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 27 giugno 2022) «Per la prima volta aperfino i sindacati di Sinistra protestano contro la mancanza diin città, in balìa di malviventi e depravati»

Pubblicità

stanzaselvaggia : Quindi i tassisti hanno fatto sciopero il GIOVEDÌ con presidi vari, poi dal venerdì inizia il weekend di sole, cerc… - Tommasocerno : Milano Linate. Sciopero dei taxi. Gli ncc chiedono 100 euro come minimo importo solo cash e in nero. Con la GDf sul… - marcodepadova07 : @stanzaselvaggia Condividendo il pensiero sullo sciopero (che dovrebbe - per lo meno - garantire un minimo di servi… - SergioSierra67 : RT @RodriCip: Complimenti al #Sindaco di #Milano , Lunedi 27 Giugno sciopero Taxi e Metro , file chilometriche a 35 gradi! Vergognati @Bepp… - SergioSierra67 : RT @AndreaF32653400: Milano, Stazione centrale. Sciopero in contemporanea di metro e taxi. -