(Di lunedì 27 giugno 2022) La rivoluzionaria McMurtry Speirling ha sbancato il Goodwood Festival of Speed conquistando il nuovo record del percorso. Non poteva quindi esserci occasione migliore per annunciare l'avvio della produzione, in piccola serie, della sportiva estrema a propulsione elettrica. La più veloce di sempre è elettrica. La McMurtry Automotive si è permessa il lusso di cancellare il precedente primato di Nick Heidfield, siglato ben 23 anni fa con la McLaren MP4/13 di Formula 1. Max Chilton, che ha lavoro allo sviluppo della vettura, è riuscito nell'impresa percorrendo la salita di Goodwood in soli 39,08 secondi, ovvero 1.5 secondi in meno della monoposto di Woking e anche 8 decimi in meno del tempo non ufficiale siglato dalla Volkswagen ID.R nel 2019. La Speirling, insomma, ha dato prova delle proprie qualità: la piccolissima monoposto a effetto suolo con sospensioni attive è capace di generare ...

Pubblicità

lautomobile_ACI : Il marchio britannico #McMurtry vuole battere il record di cronoscalata al @fosgoodwood (23-26 giugno) con la super… - AlbertiniB : Cunniscite a scrittura linda è chjara di Larry #McMurtry ? -

LaSpeirling, che si potrebbe chiamare scherzosamente spelling visto che il nome sembra uno scioglilingua, monta una ventola che genera il doppio del peso della vettura stessa , in modo da ...Realizzato nel 1971 e tratto dal romanzo omonimo pubblicato 5 anni prima da Larry, The Last Picture Show è interpretato, tra gli altri, da Timothy Bottoms, Jeff Bridges e Cybill Shepherd. ...La rivoluzionaria McMurtry Speirling ha sbancato il Goodwood Festival of Speed conquistando il nuovo record del percorso. Non poteva quindi esserci occasione migliore per annunciare l'avvio della ...The electric McMurtry Spéirling ‘Fan Car’ breaks the Goodwood Festival of Speed Hillcimb record with a 39.08s run – production version planned. We know how quick electric cars can be, and the Goodwood ...