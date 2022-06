Il Mef: “Inflazione in frenata nella seconda metà del 2022, ed incremento del Pil come nelle stime del Def” (Di lunedì 27 giugno 2022) E’ indubbiamente interessante ma, soprattutto, incoraggiante, quanto rivelato oggi dagli aggiornamenti relativi all’attività di emissione del debito pubblico, il quadro macroeconomico e di finanza pubblica: “L’Inflazione è prevista decelerare nella seconda metà dell’anno pur restando elevata in confronto agli anni scorsi e vulnerabile a nuove impennate dei prezzi energetici”. Il Mef: “Con il ribasso dei prezzi dell’energia, l’Inflazione complessiva rallenterà nella seconda metà dell’anno” come spiega il ministero dell’Economia (nella foto), ed abbiamo avuto modo tutti di constatarlo, al fianco alla spinta inflazionistica dettata dagli insostenibili del settore energetico, ha poi ulteriormente influito anche l’aumento ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) E’ indubbiamente interessante ma, soprattutto, incoraggiante, quanto rivelato oggi dagli aggiornamenti relativi all’attività di emissione del debito pubblico, il quadro macroeconomico e di finanza pubblica: “L’è prevista deceleraredell’anno pur restando elevata in confronto agli anni scorsi e vulnerabile a nuove impennate dei prezzi energetici”. Il Mef: “Con il ribasso dei prezzi dell’energia, l’complessiva rallenteràdell’anno”spiega il ministero dell’Economia (foto), ed abbiamo avuto modo tutti di constatarlo, al fianco alla spinta inflazionistica dettata dagli insostenibili del settore energetico, ha poi ulteriormente influito anche l’aumento ...

