GF Vip 7, a sorpresa torna Sonia Bruganelli: fuori Adriana Volpe fatta (Di lunedì 27 giugno 2022) Nonostante la lite con Alfonso Signorini e le mille dichiarazioni rilasciate sul fatto che non avrebbe mai più fatto l’opinionista, men che meno al Grande Fratello Vip, ecco che Sonia Bruganelli ha cambiato idea, spinta – pare – da un serrato corteggiamento da parte dello stesso Signorini, che le avrebbe provate tutte (anche a livello economico) per riavere la moglie di Paolo Bonolis nello studio del GF Vip 7 a commentare le vicende dei nuovi “vipponi”. Non solo, perché chi invece è stata fatta fuori con grande nonchalance è stata Adriana Volpe, che pare non sia stata neanche cercata, come se fin dall’inizio gli autori erano certi di sostituirla. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Da Uomini e Donne al GF Vip 7: chi sono i pupilli di Maria De Filippi voluti da ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 giugno 2022) Nonostante la lite con Alfonso Signorini e le mille dichiarazioni rilasciate sul fatto che non avrebbe mai più fatto l’opinionista, men che meno al Grande Fratello Vip, ecco cheha cambiato idea, spinta – pare – da un serrato corteggiamento da parte dello stesso Signorini, che le avrebbe provate tutte (anche a livello economico) per riavere la moglie di Paolo Bonolis nello studio del GF Vip 7 a commentare le vicende dei nuovi “vipponi”. Non solo, perché chi invece è statacon grande nonchalance è stata, che pare non sia stata neanche cercata, come se fin dall’inizio gli autori erano certi di sostituirla. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Da Uomini e Donne al GF Vip 7: chi sono i pupilli di Maria De Filippi voluti da ...

Pubblicità

infoitcultura : Sonia Bruganelli opinionista al GF Vip 7: la notizia a sorpresa - infoitcultura : GF Vip 7, colpo a sorpresa: Alfonso Signorini l'ha convinta - PBerluskony : RT @tvblogit: ? ANTEPRIMA TvBlog ? A sorpresa @SBruganelli resta nel cast del #GFVIP 7 nel ruolo di opinionista, niente conferma per Adrian… - FabioTraversa : RT @tvblogit: ? ANTEPRIMA TvBlog ? A sorpresa @SBruganelli resta nel cast del #GFVIP 7 nel ruolo di opinionista, niente conferma per Adrian… - robertopontillo : RT @tvblogit: ? ANTEPRIMA TvBlog ? A sorpresa @SBruganelli resta nel cast del #GFVIP 7 nel ruolo di opinionista, niente conferma per Adrian… -