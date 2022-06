DS - Per la Suv 7 è tempo di restyling

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 27 giugno 2022) stata la prima DS disegnata ad hoc e non derivata da modelli esistenti. La DS 7, di lei stiamo parlando, viene presentata nel 2017 e lanciata nel 2018. Ora, a quattro anni di distanza, èdi aggiornarsi per la Suv di fascia C premium realizzata a Mulhouse, in Francia, per tutti i mercati al di fuori della Cina. Abbiamo avuto l'occasione di vederla da vicino al Centro stile Stellantis di Velizy, nella zona sud-ovest di Parigi. Con il facelift il brand di lusso transalpino ha voluto migliorare ulteriormente il confort, la cura delle finiture e la qualità dei materiali. Il tutto accompagnato da una rivisitazione estetica che offrirà, a partire da settembre, periodo in cui comincerà il lancio (con gli ordini che scatteranno già in estate), una maggiore pulizia generale e un pizzico di verve in più. A me gli occhi. Subito, a risaltare è il frontale diverso. ...