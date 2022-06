Colleferro. Felicitazioni vivissime ad Alessia Antonelli e Marco Mingarelli per le loro splendide Nozze d’Argento

Pubblicità

Cronache Cittadine

«Dopo tanti anni è bello vedervi ancora felicemente uniti». «La vostra vita è un esempio per tutti coloro che iniziano a vivere insieme!». Congratulazioni …Auguri sinceri!! Tantissimi auguri dai figli ...Tutta Colleferro in festa con Matteo Falera, della Ginnastica Agorà, per la vittoria conseguita dal team di cui fa parte, durante il 17° Campionato Mondiale di Ginnastica aerobica a Guimaraes in Porto ...