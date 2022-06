Ballottaggi | vincono il Pd e l' astensione I dem conquistano Verona | Catanzaro e pure Monza

(Di lunedì 27 giugno 2022) La vera verit à è che ha vinto il partito del non voto. L ' affluenza per idi queste amministrative si è fermata al 42% contro il 54 del primo turno. La met à circa degli aventi diritto ...

Pubblicità

MeazziSergio : Vincono gli astenuti. C’è poco da festeggiare #ballottaggi - messveneto : Gorizia e Azzano Decimo vanno al centrodestra, il centrosinistra prende Codroipo: i risultati del ballottaggio conf… - marieta99044909 : RT @AdalucDe: A Viterbo vincono i riformisti e vincono le donne! #ballottaggi - rada_maja : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ???? ????G7: unità di intenti, sostegno all’Ucraina. Missili su Kiev dopo settimane. ????Centrosinistra e PD… - Massimoguerrera : Ai ballottaggi delle #elezioniamministrative2022 vincono alcuni candidati Sindaci di #centrosinistra votati anche d… -

Questi(in 65 comuni di cui 13 capoluoghi, due milioni di persone al voto) sono un test molto importante per capire la tenuta delle alleanze in vista delle politiche del prossimo anno, ...Poi Letta spiega: "Alla fine della festala linearità e la serietà . Vinciamo perché la ... Ai, la maggior parte delle vittorie più importanti: la riconferma di Cuneo, Parma, ...Ilario Cocciola - sostenuto da Ortona Popolare, Ortona Coraggiosa, Il Faro, Unione di Centro, Ortona Cambia, Democratici per Ortona, Ortona Territorio - al ballottaggio si è ... stata fatta giustizia ...Il centrodestra conquista più comuni al primo turno, il centrosinistra elegge più sindaci ai ballottaggi: chi ha vinto e chi ha perso davvero le elezioni comunali 2022 I ballottaggi delle elezioni ...