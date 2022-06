(Di lunedì 27 giugno 2022) I livelli di redditoper il pagamento dell’per il(ANF) sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1°di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Considerando l'istituzione dell'unico figli, ilivelli di redditoriguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Assegno nucleo familiare: dal 1° luglio i nuovi importi. TABELLA - TecnicaScuola : Assegno nucleo familiare, dal 1° luglio entrano in vigore le nuove tabelle -- - webmagazine24 : RT @webmagazine24: ROMA - Assegni al nucleo familiare, nuovi importi dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. Dopo il 30 giugno l’assegno deco… - webmagazine24 : ROMA - Assegni al nucleo familiare, nuovi importi dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. Dopo il 30 giugno l’assegno… - AlboPopPatti : 21/06/2022 | Determinazioni Dirigenziali Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della Legge 448/98 e… -

... pensionati, lavoratori dipendenti, colf, badanti e lavoratori domestici , titolari di... se all'interno delfamiliare non hanno soggetti percettori della stessa indennità, percettori di ...Sono, invece, esclusi : il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze i trattamenti di fine rapporto le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata l'alfamiliare e ...Arrivano importanti novità per l'assegno unico e universale per i figli secondo il decreto legge numero 73 del 21 giugno 2022. Questo provvedimento ...Arrivano dall’INPPS le indicazioni ufficiali su requisiti, domanda e tempi di pagamento per il bonus 200 euro colf e badanti ...