Anticipazioni Don Matteo 7 | la puntata di oggi 27 giugno

(Di lunedì 27 giugno 2022) Donnon finisce mai di stupirci. Da lunedì 6, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00. «Questione d’onore» L’arrivo di Luca, un vecchio amico di Tommasi, risveglia lo spirito goliardico del capitano e solleva le gelosie del maresciallo, che si sente messo da parte. Nel frattempo, Donindaga sull’aggressione a un ufficiale dell’esercito. «Mai dire trenta» La notte successiva a un’asta di beneficienza, l’acquirente di una tela viene trovato morto. Doncerca di ricostruire la dinamica del fatto per scoprire il colpevole. Intanto, Patrizia e il capitano si riparano ...

Pubblicità

IOdonna : Natalina ritrova il padre, Cecchini riceve una lieta novella e Marco prova a riconquistare il capitano Olivieri - LiberoMagazine_ : Stasera #DonMatteo12 torna su @RaiUno con una nuova puntata! Se siete curiosi di scoprire qualche anticipazione, cl… - occhio_notizie : Ad allarmare i fan, una frase di Maria Chiara Giannetta, che interpreta Anna? #donmatteo14 - damorantonio : RT @Robin93572189: Alessio Zucchini ?? Anticipazioni Tg1 Ha appena detto Vi parleremo dei bombardamenti Russi nel Don Bass. Spiegategli… - Rodica17957578 : RT @Robin93572189: Alessio Zucchini ?? Anticipazioni Tg1 Ha appena detto Vi parleremo dei bombardamenti Russi nel Don Bass. Spiegategli… -

Sei Sorelle: Carolina affronta Adela Se Francisca accetterà il corteggiamento diLuis , non si potrà dire la stessa cosa di Adela . La primogenita di casa Silva ha scoperto che ...La donna si ammalerà gravemente e avrà una febbre talmente alta da spaventare le figlie di... Trame eSei Sorelle: Blanca rischia di morire. Cristobal e Rodolfo sconvolti! Nonostante ...Sei sorelle: ecco le anticipazioni della puntata in onda lunedì 27 giugno 2022 della nuova soap spagnola di Rai 1 ...Bill tenta in tutti i modi di proteggere Liam ma il detective Baker non molla: lo farà confessare Ecco le anticipazioni di Beautiful per la prossima puntata ...