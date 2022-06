Quello che in pochi sanno su Chiara Ferragni: particolare ‘retroscena’, pazzesco (Di domenica 26 giugno 2022) Nonostante la sua vita sia sempre sotto i riflettori, c’è un ‘retroscena’ su Chiara Ferragni che molto probabilmente non conoscete. Donna in carriera, mamma attenta e premurosa, personaggio seguito e spesso discusso, Chiara Ferragni è davvero una forza della natura. Bella lo è di sicuro, ma senza una personalità forte e determinata non sarebbe arrivata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 26 giugno 2022) Nonostante la sua vita sia sempre sotto i riflettori, c’è unsuche molto probabilmente non conoscete. Donna in carriera, mamma attenta e premurosa, personaggio seguito e spesso discusso,è davvero una forza della natura. Bella lo è di sicuro, ma senza una personalità forte e determinata non sarebbe arrivata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - borghi_claudio : La nota dell'ISS è uno spettacolo. Se i dati dicono il contrario di quello che sostengono loro ecco che è colpa del… - FulvioPaglia : Un thread con tutte le notizie che, secondo i giornali sportivi, sono più importanti dell'oro da sogno di Paltrinie… - MarchePinna : @sbonaccini @HoaraBorselli Disse quello…. Che grazie al suo partito ha distrutto tutti i diritti acquisiti dai lavo… - wonderVall94 : Io molto indignata per Pino e l'inglese buono. NON È QUESTO QUELLO CHE VOGLIAMOOOO -