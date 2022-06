Paul McCartney torna al Glastonbury festival dopo 18 anni, il trionfo a 80 anni: con lui sul palco Springsteen, Grohl e un duetto con John Lennon – I video (Di domenica 26 giugno 2022) Un vero e proprio trionfo quello di Paul McCartney a Glastonbury, nel Somerset in Inghilterra, dove è tornato al Pyramid Stage per lo storico festival inglese dopo 18 anni dall’ultima performance nel 2004. Con questa esibizione, l’ex Beatles a 80 anni è diventato il più anziano ad esibirsi al festival di Glastonbury. Con lui sul palco anche Bruce Springsteen e il frontman dei Foo Fighters, Dave Grohl, per la prima volta sul palco dopo la morte del batterista Taylor Hawkins. Brividi durante l’esibizione per il duetto virtuale con John ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) Un vero e proprioquello di, nel Somerset in Inghilterra, dove èto al Pyramid Stage per lo storicoinglese18dall’ultima performance nel 2004. Con questa esibizione, l’ex Beatles a 80è diventato il più anziano ad esibirsi aldi. Con lui sulanche Brucee il frontman dei Foo Fighters, Dave, per la prima volta sulla morte del batterista Taylor Hawkins. Brividi durante l’esibizione per ilvirtuale con...

