Parma | a Guerra centrosinistra quasi il doppio dei voti di Vignali centrodestra

(Di domenica 26 giugno 2022) - In 44 sezioni su 204, secondo dati del Viminale, lo sfidante del sindaco uscente ottiene il 64,41% contro il 35,59%

- In 44 sezioni su 204, secondo dati del Viminale, lo sfidante del sindaco uscente ottiene il 64,41% contro il 35,59%Per fare un confronto, l'altro ballottaggio di primo piano, quello di(dove l'ex assessore di Pizzarotti, Michele, sostenuto dal centrosinistra ma non dal M5s, se la vede con Pietro ...Vittoria al ballottaggio per Michele Guerra a Parma. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto la maggioranza delle preferenze ...Secondo i primi dati disponibili sul sito del Viminale, a Piacenza e Parma i candidati del centrosinistra sono nettamente avanti sugli avversari di centrodestra. A Piacenza, con 51 sezioni scrutinate ...