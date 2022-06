Papà per la prima volta: il noto rapper mostra il lato più tenero e conquista tutti (Di domenica 26 giugno 2022) Uno noto rapper è diventato Papà per la prima volta e non potrebbe apparire più appagato e felice nelle foto pubblicate da lui stesso su Instagram. Uno dei rapper (o, per meglio dire, trapper) più famosi in Italia è diventato per la prima volta Papà del piccolo Gabriel. A dare l’annuncio ai fan è stato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 26 giugno 2022) Unoè diventatoper lae non potrebbe apparire più appagato e felice nelle foto pubblicate da lui stesso su Instagram. Uno dei(o, per meglio dire, t) più famosi in Italia è diventato per ladel piccolo Gabriel. A dare l’annuncio ai fan è stato L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ore d'ansia nel bellunese per la scomparsa di un bambino di 9 anni sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggi… - santegidionews : Una delegazione del #SudSudan, a Roma per proseguire i colloqui di pace con Sant'Egidio, incontra papa Francesco… - Avvenire_Nei : Papa Francesco: «La famiglia è scuola di libertà» - atzfvire : la situazione a casa: mio papà è da giovedì che è confinato in sala perché è positivo, io e mia sorella abbiamo ini… - Karim59296126 : Inter: presi Lukaku, Mkhitaryan, tratta per Dybala e Bremer '#zhangout' Juve: presi Pogba e Di Maria 'Agnello vatt… -