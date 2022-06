Non è la Rai, le rivelazioni choc di alcune ex protagoniste: “Ricevevamo minacce di morte, peli pubici e bambole voodoo” (Di domenica 26 giugno 2022) La partecipazione di Pamela Petrarolo a L’Isola dei Famosi ha riportato in auge un programma cult degli anni 90: Non è la Rai. La trasmissione di Gianni Boncompagni ha segnato un’intera generazione, quella che ancora oggi fra il serio e il faceto si ritrova a canticchiare “T’appartengo” o a ballare il “Please don’t go”. Per molte ragazze il programma è stato un trampolino di lancio, basti pensare ad Ambra Angiolini, Antonella Mosetti, Laura Freddi, Miriana Trevisan, Lucia Ocone e Sabrina Impacciatore. Per molte altre invece la fine di Non è la Rai ha segnato anche un ritorno “alla normalità”. Qualcuna ha ripreso gli studi universitari, altre invece hanno preferito dedicarsi alla famiglia. Di recente, un’ex lotita di Boncompagni, Eleonora Cecere, ha espresso il desiderio di entrare a far parte della Casa del Grande Fratello Vip, lanciando qualche frecciatina a Jeremias Rodriguez, reo di ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 giugno 2022) La partecipazione di Pamela Petrarolo a L’Isola dei Famosi ha riportato in auge un programma cult degli anni 90: Non è la Rai. La trasmissione di Gianni Boncompagni ha segnato un’intera generazione, quella che ancora oggi fra il serio e il faceto si ritrova a canticchiare “T’appartengo” o a ballare il “Please don’t go”. Per molte ragazze il programma è stato un trampolino di lancio, basti pensare ad Ambra Angiolini, Antonella Mosetti, Laura Freddi, Miriana Trevisan, Lucia Ocone e Sabrina Impacciatore. Per molte altre invece la fine di Non è la Rai ha segnato anche un ritorno “alla normalità”. Qualcuna ha ripreso gli studi universitari, altre invece hanno preferito dedicarsi alla famiglia. Di recente, un’ex lotita di Boncompagni, Eleonora Cecere, ha espresso il desiderio di entrare a far parte della Casa del Grande Fratello Vip, lanciando qualche frecciatina a Jeremias Rodriguez, reo di ...

