Non c'è più interesse per Kaio Jorge: pronto un altro giovane (Video) (Di domenica 26 giugno 2022) Kaio Jorge avrebbe potuto essere il futuro della Juve, ma il brasiliano non ha saputo rendere a dovere e ormai è fuori dal progetto. Quando la Juventus ha acquistato nella scorsa estate Kaio Jorge dal Santos erano davvero tantissimi a essere convinti che il brasiliano avrebbe potuto diventare in brevissimo tempo uno degli attaccanti più importanti dei bianconeri e della Seria A, peccato però che Massimiliano Allegri non sia mai stato pienamente convinto del suo valore, per questo motivo è stato messo ai margini della squadra e dopo il grave infortunio in Serie C contro la Pro Patria ormai è pronto ad essere ceduto vengo con l'Europeo under 19 che continua a dare grandi ispirazioni. Ansa FotoSe c'è un giocatore che sicuramente è stato poco utilizzato in questa stagione, quello è il brasiliano ...

