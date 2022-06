L’energia del futuro non verrà più dalla Russia, lo sprone di Draghi al G7 (Di domenica 26 giugno 2022) Eliminare per sempre la dipendenza dalla Russia in fatto di energia. Così il premier Mario Draghi al G7 di Monaco di Baviera, in Germania. I leader dei sette paesi più industrializzati del mondo hanno svolto un summit incentrato sulla crisi energetica globale e sulla guerra in Ucraina. Dal vertice del G7 Draghi mette in guardia: “La crisi delL’energia non produca il ritorno dei populismi.” “Anche quando i prezzi delL’energia scenderanno – afferma – non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della Russia che avevamo. Dobbiamo eliminare per sempre la nostra dipendenza dalla Russia“, ha affermato Draghi, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. Foto Ansa/Epa Clemens BilanEnergia e idrogeno “Nella ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 giugno 2022) Eliminare per sempre la dipendenzain fatto di energia. Così il premier Marioal G7 di Monaco di Baviera, in Germania. I leader dei sette paesi più industrializzati del mondo hanno svolto un summit incentrato sulla crisi energetica globale e sulla guerra in Ucraina. Dal vertice del G7mette in guardia: “La crisi delnon produca il ritorno dei populismi.” “Anche quando i prezzi delscenderanno – afferma – non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza dellache avevamo. Dobbiamo eliminare per sempre la nostra dipendenza“, ha affermato, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. Foto Ansa/Epa Clemens BilanEnergia e idrogeno “Nella ...

