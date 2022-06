La Germania sconfitta da Paltrinieri: «Nuota con un cuore da gigante, un errore lasciarlo andare» (Di domenica 26 giugno 2022) In Germania analizzano la sconfitta nei 1.500 (vinti da Paltrinieri) dell’idolo di casa Wellbrock campione del mondo nel 2019. € arrivato terzo, battuto allo sprinti dallo statunitense Finke. Di Paltrinieri dice: “sapevo che sarebbe partito veloce, ma non mi aspettavo che sarebbe partito così veloce“. Riporta la Süddeutsche Zeitung. L’allenatore della Nazionale tedesca Bernd Berkhahn ha raccontato la medaglia di bronzo vinta in modo leggermente diverso. “Il mio stato d’animo è ambivalente. Il tempo è stato molto buono, vicino al suo record tedesco. Ma è appena uscito dall’acqua ha detto: “Non sono stanco e ora potrei continuare a Nuotare”. Per i miei gusti ha ricominciato a Nuotare in modo troppo timido. Si è concentrato troppo su Bobby, hanno lasciato andare ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) Inanalizzano lanei 1.500 (vinti da) dell’idolo di casa Wellbrock campione del mondo nel 2019. € arrivato terzo, battuto allo sprinti dallo statunitense Finke. Didice: “sapevo che sarebbe partito veloce, ma non mi aspettavo che sarebbe partito così veloce“. Riporta la Süddeutsche Zeitung. L’allenatore della Nazionale tedesca Bernd Berkhahn ha raccontato la medaglia di bronzo vinta in modo leggermente diverso. “Il mio stato d’animo è ambivalente. Il tempo è stato molto buono, vicino al suo record tedesco. Ma è appena uscito dall’acqua ha detto: “Non sono stanco e ora potrei continuare are”. Per i miei gusti ha ricominciato are in modo troppo timido. Si è concentrato troppo su Bobby, hanno lasciato...

