Elezioni comunali 2022, l'affluenza ai ballottaggi alle 12 è in calo al 15,43% (Di domenica 26 giugno 2022) L'affluenza alle ore 12 nei 59 Comuni chiamati oggi al ballottaggio per le Elezioni amministrative è al 15,43% contro il 17,5% del primo turno. I dati del Viminale segnalano quindi un calo rispetto alla prima tornata elettorale, tenuta in concomitanza con i referendum sulla giustizia. In particolare è al 17,31% - contro il 17,32% del primo turno - l'affluenza registrata alle 12 a Verona, dove al ballottaggio si sfidano il primo cittadino uscente, Federico Sboarina, sostenuto da una coalizione di centrodestra e, dall'altro lato, Damiano Tommasi sostenuto da una coalizione di centrosinistra. L'affluenza al voto a Lucca per il ballottaggio per l'elezione del sindaco alle 12, con il 15,07% degli

