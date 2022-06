Cosa vedi in questo quadro? Ci svela che tipo di approccio hai alla vita (Di domenica 26 giugno 2022) Il test mela o ciliegia ci dirà molto del tuo approccio alla vita: devi solo rispondere ad una semplice domanda. Che Cosa vedi nel quadro? Succede spesso che ci comportiamo in maniere che, a volte, neanche noi capiamo a fondo. Te lo diciamo perché succede spessissimo, nella vita, di confrontarsi con le azioni e le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 26 giugno 2022) Il test mela o ciliegia ci dirà molto del tuo: devi solo rispondere ad una semplice domanda. Chenel? Succede spesso che ci comportiamo in maniere che, a volte, neanche noi capiamo a fondo. Te lo diciamo perché succede spessissimo, nella, di confrontarsi con le azioni e le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

vannisantoni : Cosa succederà dopo che la Corte Suprema USA ha letteralmente reso illegale l'aborto (notare che molti stati hanno… - Alatrie89687947 : RT @Ao_estica_zz: Ti affacci alla finestra e vedi questo coso. Cosa fai? Io muoio sul colpo. ???????????????????????????? - zagoramo : @gabri_e_l_e @claudiomasi5 @ManlioDS Con la questione Putin non sono d'accordo con la linea 5 Stelle , come vedi io… - Erica94553798 : @mengonimarco renditi conto mantova Milano già quasi soul out ???? no so cosa successo ma vedi effetto che fai - DonPiricoddi : @FabioLisci @MatyMatilda1 @sardum @frasianonimeper Ma cosa sei tzurpo, lo vedi che è Lollove -