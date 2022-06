Bollette luce e gas, a luglio arriva una nuova stangata (Di domenica 26 giugno 2022) Non c'è pace per le famiglie e le aziende italiane, soprattutto sul fronte Bollette. Le tariffe di luce e gas potrebbero aumentare per il terzo mese consecutivo e non di poco: secondo le stime di Nomisma energia, dal 1° luglio la... Leggi su europa.today (Di domenica 26 giugno 2022) Non c'è pace per le famiglie e le aziende italiane, soprattutto sul fronte. Le tariffe die gas potrebbero aumentare per il terzo mese consecutivo e non di poco: secondo le stime di Nomisma energia, dal 1°la...

Pubblicità

petergomezblog : Bollette, la stima di Nomisma: in vista nuovi aumenti da luglio. Senza interventi del governo + 17% per la luce e +… - Agenzia_Ansa : Nuovi aumenti in vista nel terzo trimestre dell'anno per le bollette di luce e gas. Secondo le stime di Nomisma ene… - SkyTG24 : Energia, bollette in rialzo: verso +17% luce e +27% gas - GnorsiB : Un altro successo di Mr 'Due di Picche' #draghi e del #governodeipeggiori #speculazione #RussiaUkraineWar #nato… - cirillo73777221 : RT @tempoweb: Ecco la stangata sulle #bollette: dal primo luglio in arrivo un altro rialzo di #luce e #gas #energia #nomisma #26giugno #iil… -