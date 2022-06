Biden, dobbiamo restare uniti nella Nato e nel G7 (Di domenica 26 giugno 2022) "Noi dobbiamo restare insieme, nel G7 e nella Nato". Putin "spera che qualcuno nel G7 e nella Nato si divida, ma non è affatto accaduto e non accadrà". Lo ha detto il presidente Joe Biden al ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) "Noiinsieme, nel G7 e". Putin "spera che qualcuno nel G7 esi divida, ma non è affatto accaduto e non accadrà". Lo ha detto il presidente Joeal ...

Pubblicità

iconanews : Biden, dobbiamo restare uniti nella Nato e nel G7 - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ??? 'Noi dobbiamo restare insieme, nel #G7 e nella #Nato. #Putin spera che qualcuno nel G7 e nella Nato si divida, ma non accad… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ??? 'Noi dobbiamo restare insieme, nel #G7 e nella #Nato. #Putin spera che qualcuno nel G7 e nella Nato si divida, ma non accad… - DomenicoMazzil5 : RT @rtl1025: ??? 'Noi dobbiamo restare insieme, nel #G7 e nella #Nato. #Putin spera che qualcuno nel G7 e nella Nato si divida, ma non accad… - rtl1025 : ??? 'Noi dobbiamo restare insieme, nel #G7 e nella #Nato. #Putin spera che qualcuno nel G7 e nella Nato si divida, m… -