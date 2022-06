Ballottaggi: chiuse le urne, i dati sull’affluenza (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA – Ballottaggi: chiuse le urne alle ore 23, ecco i dati sull’affluenza. Con i dati disponibili di 39 comuni su 59, l’affluenza ai Ballottaggi e’ stata pari al 40,31%. Al primo turno negli stessi comuni fu al 53,67%. Il dato definitivo dell’affluenza alle ore 19 per il voto dei 59 comuni al Ballottaggio seguiti dal sito del Viminale (mancano quelli delle regioni a statuto speciale) era invece del 29,44%, in calo rispetto al primo turno (38,46%). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA –lealle ore 23, ecco i. Con idisponibili di 39 comuni su 59, l’affluenza aie’ stata pari al 40,31%. Al primo turno negli stessi comuni fu al 53,67%. Il dato definitivo dell’affluenza alle ore 19 per il voto dei 59 comuni alo seguiti dal sito del Viminale (mancano quelli delle regioni a statuto speciale) era invece del 29,44%, in calo rispetto al primo turno (38,46%). L'articolo L'Opinionista.

