Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2022 ore 07 | 30

(Di sabato 25 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 25 GIUGNOORE 07.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’A1FIRENZE TRA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO. COINVOLTO UN MEZZO PESANTE DIREZIONE NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE UN ALTRO INCIDENTE CON CODE SULL’A1NAPOLI TRA PONTECORVO E CASSINO DIREZIONE NAPOLI PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE LE ATRE NOTIZE: A, IN PIAZZA DEL POPOLO, SI SVOLGE L’EVENTO MUSICALE “SUMMER HITS”, DI CONSEGUENZA DIVIETI DI SOSTA NELLE STRADE LIMITROFE A CIVITAVECCHIA: LAVORI DI SCAVO E POSA DA OGGI 25 GIUGNO AL 1° LUGLIO, TEMPORANEA ...