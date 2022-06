Terzo Settore, Meloni: "Tanti discorsi retorici, in concreto si fa poco" (Di sabato 25 giugno 2022) ''I Conservatori dell'Ecr Party credono fortemente nelle preziose energie che rafforzano lo spirito comunitario del nostro popolo e di tutti i popoli europei. E, soprattutto, crediamo nel principio di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) ''I Conservatori dell'Ecr Party credono fortemente nelle preziose energie che rafforzano lo spirito comunitario del nostro popolo e di tutti i popoli europei. E, soprattutto, crediamo nel principio di ...

