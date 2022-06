Targhe Tenco 2022 | tra i finalisti Marracash | Elisa | Blanco e Ditonellapiaga

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 giugno 2022), svelati oggi idel maggior riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno (dal 1 giugno 2021 al 31 maggio). Artisti e progetti discografici trasversali nei generi e votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti musicali ed esperti di musica. Le sezioni sono sei: 4 riservate ai cantautori (canzone singola, disco in assoluto, disco in dialetto, opera prima), 1 riservata a interpreti di canzoni non proprie e 1 riservata agli album collettivi a progetto, ovvero compilation di vari interpreti costruite su un tema esplicito e dichiarato in grado di unire tutte le canzoni, il cui riconoscimento va al produttore. In questa prima fase la giuria ha votato idelle sei ...