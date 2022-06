Sampdoria, accordo con Quagliarella per il rinnovo del contratto (Di sabato 25 giugno 2022) Fabio Quagliarella vestirà la maglia della Sampdoria per un’altra stagione. Ad apprenderlo è l’ANSA, che sottolinea come la prossima settimana verrà ufficializzato il rinnovo di contratto dell’attaccante (in scadenza a fine giugno 2022). Prossimo a spegnere 40 candeline, Quagliarella resterà legato ai blucerchiati fino al 30 giugno 2023, portando a otto il totale di annate consecutive con la stessa maglia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Fabiovestirà la maglia dellaper un’altra stagione. Ad apprenderlo è l’ANSA, che sottolinea come la prossima settimana verrà ufficializzato ildidell’attaccante (in scadenza a fine giugno 2022). Prossimo a spegnere 40 candeline,resterà legato ai blucerchiati fino al 30 giugno 2023, portando a otto il totale di annate consecutive con la stessa maglia. SportFace.

