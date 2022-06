Salvatores | «Quando mi misi con la sua ex moglie | Abatantuono disse a sua figlia che ero un frocio»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Gabriele. Ha 71 anni, è nato a Napoli. Ha al suo attivo due David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, un Globo d’oro e un Oscar, con Mediterraneo. Alla premiazione fece un discorso brevissimo: 27 secondi in tutto. Spiega perché. «C’erano due problemi. Il primo è che non so l’inglese; il secondo che non pensavo di vincere. Il favorito era Lanterne Rosse di Zhang Yimou, e anche io ero convinto che lo avrebbero premiato. È un film bellissimo, ancora adesso non capisco come sia possibile che abbia vinto io». Gli chiedono cosa ricordi di quella sera. «Diversi momenti, come la faccia di Warren Beatty in prima fila che mi fissava e l’incontro con Zhang Yimou in bagno. Io sono con l’Oscar in mano perché te lo consegnano senza nemmeno una scatola, lui sta sommessamente piangendo; ne è nato un dialogo dove io quasi mi scusavo e ...