Roma, niente botticelle nelle ore più calde: firmata l’ordinanza in difesa dei cavalli (Di sabato 25 giugno 2022) niente botticelle Romane nelle ore più calde della giornata, dalle 11:00 alle 18:00. L’afa di questo giugno ha convinto il sindaco Roberto Gualtieri a firmare l’ordinanza che stabilisce il divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e la tutela degli equidi in presenza di ondate di calore di particolare intensità. La nuova normativa La normativa esistente prevede già che dal 1° giugno al 15 settembre sia vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13:00 alle ore 17:00, escludendo in ogni caso l’esercizio qualora la temperatura sia superiore ai 35 C. Con questa ordinanza si prevede inoltre, dalla data di pubblicazione sino al 15 settembre 2022, il divieto di circolazione per le vetture pubbliche a trazione animale e ogni attività di trazione o trasporto con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 giugno 2022)neore piùdella giornata, dalle 11:00 alle 18:00. L’afa di questo giugno ha convinto il sindaco Roberto Gualtieri a firmareche stabilisce il divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e la tutela degli equidi in presenza di ondate di calore di particolare intensità. La nuova normativa La normativa esistente prevede già che dal 1° giugno al 15 settembre sia vietato far lavorare idalle ore 13:00 alle ore 17:00, escludendo in ogni caso l’esercizio qualora la temperatura sia superiore ai 35 C. Con questa ordinanza si prevede inoltre, dalla data di pubblicazione sino al 15 settembre 2022, il divieto di circolazione per le vetture pubbliche a trazione animale e ogni attività di trazione o trasporto con ...

