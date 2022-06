Real Madrid, occhi sul giovane Matheus Nascimento: le ultime (Di sabato 25 giugno 2022) Florentino Perez pronto all’affondo per il nuovo crack del calcio brasiliano Matheus Nascimento: il Real Madrida guarda ancora in Brasile Il Real Madrid mette ancora una volta gli occhi in Brasile per provare a strappare qualche talento e portarlo in Spagna. Florentino Perez e i Blancos sarebbero rimasti folgorati da Matheus Nascimento del Botafogo. 18enne attaccante e pare essere un predestinato. Il Real Madrid potrebbe pagare la clausola da 50 milioni per portarlo nella Liga. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Florentino Perez pronto all’affondo per il nuovo crack del calcio brasiliano: ila guarda ancora in Brasile Ilmette ancora una volta gliin Brasile per provare a strappare qualche talento e portarlo in Spagna. Florentino Perez e i Blancos sarebbero rimasti folgorati dadel Botafogo. 18enne attaccante e pare essere un predestinato. Ilpotrebbe pagare la clausola da 50 milioni per portarlo nella Liga. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

