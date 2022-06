LIVE Portogallo-Italia 17-10, Test Match 2022 in DIRETTA: azzurri inguardabili, lusitani in vantaggio all’intervallo (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude un primo tempo imbarazzante per l’Italia. Complice il vento, che però non può essere una scusa, gli azzurri subiscono contro un Portogallo che non è granché, ma con questi azzurri basta e avanza 40? Ancora Portogallo in attacco in questo finale di tempo 40? Troppi errori dell’Italia, veramente brutta in questo primo tempo 39? Nel caos totale arriva la meta di Marta e Portogallo di nuovo in vantaggio. Portogallo – Italia 17-10 38? Gran confusione in campo, con l’arbitro che fatica a capire cosa sta succedendo 36? Avanti azzurro e occasione persa, ma ora l’Italia sta finalmente facendo la partita 33? Ancora un errore ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude un primo tempo imbarazzante per l’. Complice il vento, che però non può essere una scusa, glisubiscono contro unche non è granché, ma con questibasta e avanza 40? Ancorain attacco in questo finale di tempo 40? Troppi errori dell’, veramente brutta in questo primo tempo 39? Nel caos totale arriva la meta di Marta edi nuovo in17-10 38? Gran confusione in campo, con l’arbitro che fatica a capire cosa sta succedendo 36? Avanti azzurro e occasione persa, ma ora l’sta finalmente facendo la partita 33? Ancora un errore ...

