Italia-Slovenia basket oggi: orario amichevole, tv, programma, streaming (Di sabato 25 giugno 2022) Si alza il sipario sulla Nazionale di basket di Gianmarco Pozzecco. Il nuovo CT debutta in un’amichevole che si può definire di lusso contro i Campioni d’Europa in carica della Slovenia, guidati dalla stella NBA Luka Doncic (in forza ai Dallas Mavericks). C’è molta attesa di vedere i ragazzi azzurri agli ordini del nuovo Commissario Tecnico, succeduto a Meo Sacchetti che ha guidato l’Italbasket per due anni riportando la nostra rappresentanza ai Mondiali (in Cina nel 2019) e soprattutto alle Olimpiadi di Tokyo (a distanza di ben diciassette anni dall’ultima apparizione ovvero Atene 2004). L’ex play di Varese e Fortitudo Bologna verrà affiancato in panchina da un uomo di esperienza quale Carlo ‘Charlie’ Recalcati (ex CT azzurro proprio ad Atene nonché allenatore di Pozzecco ai tempi di Varese) insieme a giovani ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Si alza il sipario sulla Nazionale didi Gianmarco Pozzecco. Il nuovo CT debutta in un’che si può definire di lusso contro i Campioni d’Europa in carica della, guidati dalla stella NBA Luka Doncic (in forza ai Dallas Mavericks). C’è molta attesa di vedere i ragazzi azzurri agli ordini del nuovo Commissario Tecnico, succeduto a Meo Sacchetti che ha guidato l’Italper due anni riportando la nostra rappresentanza ai Mondiali (in Cina nel 2019) e soprattutto alle Olimpiadi di Tokyo (a distanza di ben diciassette anni dall’ultima apparizione ovvero Atene 2004). L’ex play di Varese e Fortitudo Bologna verrà affiancato in panchina da un uomo di esperienza quale Carlo ‘Charlie’ Recalcati (ex CT azzurro proprio ad Atene nonché allenatore di Pozzecco ai tempi di Varese) insieme a giovani ...

Pubblicità

RadioAirplay_it : #NoStress di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 14 paesi ?????? Croazia-Francia-Germania-Grecia-Guatemala-It… - zazoomblog : LIVE Italia-Slovenia volley Nations League 2022 in DIRETTA: va in scena la rivincita della Finale degli Europei -… - endimione_c : RT @AE_Italia: Per 4 giorni e 3 notti abbiamo pattugliato il confine tra Italia e Slovenia per mostrare le terribili sofferenze che gli agn… - miriana4ever : RT @RadioAirplay_it: #5gocce di @IRAMAPLUME è trasmesso dalle #radio di 17 paesi del mondo ?????? Australia-Arabia Saudita-Bulgaria-Crozia-… - Claudia79723063 : RT @AE_Italia: Per 4 giorni e 3 notti abbiamo pattugliato il confine tra Italia e Slovenia per mostrare le terribili sofferenze che gli agn… -