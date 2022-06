I missili Usa HIMARS all'Ucraina non cambieranno le sorti della guerra (Di sabato 25 giugno 2022) La decisione del presidente Usa Joe Biden di inviare in Ucraina sistemi missilistici avanzati sta illudendo che quest’arma possa in qualche modo cambiare le sorti della guerra. Si tratta del sistema di lancio multiplo HIMARS (High mobility artillery rocket system), cioè un'unità mobile in grado di lanciare simultaneamente più missili dotati di un sistema di guida satellitare di precisione. Al momento sia l'Ucraina sia la Russia utilizzano già questo tipo d’armi, tuttavia gli HIMARS americani hanno ha una portata e una precisione superiori a quelli prodotti nei Paesi dell’ex blocco sovietico. HIMARS: The rocket system the US is sending to Ukraine explained www.youtube.com ... Leggi su panorama (Di sabato 25 giugno 2022) La decisione del presidente Usa Joe Biden di inviare insistemistici avanzati sta illudendo che quest’arma possa in qualche modo cambiare le. Si tratta del sistema di lancio multiplo(High mobility artillery rocket system), cioè un'unità mobile in grado di lanciare simultaneamente piùdotati di un sistema di guida satellitare di precisione. Al momento sia l'sia la Russia utilizzano già questo tipo d’armi, tuttavia gliamericani hanno ha una portata e una precisione superiori a quelli prodotti nei Paesi dell’ex blocco sovietico.: The rocket system the US is sending to Ukraine explained www.youtube.com ...

