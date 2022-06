Fognini-Griekspoor, Wimbledon 2022: quando si gioca? Programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di sabato 25 giugno 2022) Inizia lunedì il torneo di Wimbledon, terzo Slam del 2022. Nonostante le polemiche dovute all’assenza dei punti ATP, alla fine tutti i migliori giocatori saranno presenti sui campi dell’All England Club. C’è anche Fabio Fognini, che non è mai stato un appassionato erbivoro: il suo avversario sarà l’ostico Tallon Griekspoor. Che ha già affrontato in uno Slam, proprio quest’anno: bisogna andare con la mente a gennaio, all’Australian Open, sempre al primo turno. L’azzurro non era per nulla vicino alla migliore forma e venne sconfitto facilmente dall’olandese, che nella sua stagione su erba ha raccolto dei risultati altalenanti: ad esempio a Maiorca si è spinto fino ai quarti, perdendo però dal carneade svizzero Antoine Bellier. Il match tra Fabio Fognini e Tallon ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Inizia lunedì il torneo di, terzo Slam del. Nonostante le polemiche dovute all’assenza dei punti ATP, alla fine tutti i miglioritori saranno presenti sui campi dell’All England Club. C’è anche Fabio, che non è mai stato un appassionato erbivoro: il suo avversario sarà l’ostico Tallon. Che ha già affrontato in uno Slam, proprio quest’anno: bisogna andare con la mente a gennaio, all’Australian Open, sempre al primo turno. L’azzurro non era per nulla vicino alla migliore forma e venne sconfitto facilmente dall’olandese, che nella sua stagione su erba ha raccolto dei risultati altalenanti: ad esempio a Maiorca si è spinto fino ai quarti, perdendo però dal carneade svizzero Antoine Bellier. Il match tra Fabioe Tallon ...

Guido17595958 : Programma Lunedì ???? #Wimbledon Vavassori-Tiafoe ( ore 12) Campo 17 Non prima delle 15.30 Sinner-Wawrinka Campo… - TheTennisTalker : RT @FiorinoLuca: Sorteggio italiani al primo turno ?? Sonego ???? vs Kudla ???? Musetti ???? vs Fritz ???? Berrettini ???? vs Garin ???? Vavassori ???? v… - Bertolca10 : Sorteggiato il tabellone di #Wimbledon: #Berrettini pesca il lato di Nadal e trova Garin al 1° turno. Musetti vs.… - STnews365 : Giornata di #sorteggio anche a #Wimbledon, ecco il tabellone per i nostri italiani: SINNER – Wawrinka FOGNINI – Gr… - Cucciolina96251 : RT @MatteoDG93: #Wimbledon2022, le date dei primi turni degli italiani. LUNEDI 27: Sinner-Wawrinka, Fognini-Griekspoor, Vavassori-Tiafoe,… -