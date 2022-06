Elisabetta Gregoraci 'sgridata' da Fratel Cosimo: c'entra Briatore (Di sabato 25 giugno 2022) Elisabetta Gregoraci è tornata a far parlare di sé grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale Gente, dove si è lasciata andare al racconto del rapporto speciale che la lega alla fede religiosa e a Fratel Cosimo. Elisabetta Gregoraci fervente credente La co-conduttrice di Battiti Live ha raccontato che è solita pregare ogni sera insieme al figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con il tycoon dell'intrattenimento di lusso Flavio Briatore. Grazie alla fede è riuscita a superare dei momenti di grande tristezza e difficoltà. Con il figlio, in particolare, Eligreg (così è chiamata affettuosamente dai suoi fan) recita tre preghiere: una in inglese e due in italiano. Una di queste è sempre per la sua mamma, deceduta dopo una ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 25 giugno 2022)è tornata a far parlare di sé grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale Gente, dove si è lasciata andare al racconto del rapporto speciale che la lega alla fede religiosa e afervente credente La co-conduttrice di Battiti Live ha raccontato che è solita pregare ogni sera insieme al figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con il tycoon dell'intrattenimento di lusso Flavio. Grazie alla fede è riuscita a superare dei momenti di grande tristezza e difficoltà. Con il figlio, in particolare, Eligreg (così è chiamata affettuosamente dai suoi fan) recita tre preghiere: una in inglese e due in italiano. Una di queste è sempre per la sua mamma, deceduta dopo una ...

