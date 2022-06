Edoardo Tavassi dopo l’Isola dei Famosi rivela: ‘Estefania mi piaceva’ (Di sabato 25 giugno 2022) Edoardo Tavassi è stato costretto a dover abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di un serio infortunio al ginocchio. Non appena tornato in possesso dei dispositivi Android, il fratello di Guendalina si è collegato sui social con i suoi fan, che durante il suo percorso da naufrago sono aumentati notevolmente. Ad Edoardo è stato domandato se tra lui ed Estefania Bernal ci fosse qualcosa, Tavassi non ha nascosto di avere un debole per la showgirl argentina. Edoardo Tavassi… e la rivelazione a sorpresa! In Honduras, Mercedesz Henger ha manifestato sin da subito un certo interesse per Edoardo Tavassi, che durante il suo percorso da naufrago si è avvicinato e non poco alla sua compagna d’avventura. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 25 giugno 2022)è stato costretto a dover abbandonaredeia causa di un serio infortunio al ginocchio. Non appena tornato in possesso dei dispositivi Android, il fratello di Guendalina si è collegato sui social con i suoi fan, che durante il suo percorso da naufrago sono aumentati notevolmente. Adè stato domandato se tra lui ed Estefania Bernal ci fosse qualcosa,non ha nascosto di avere un debole per la showgirl argentina.… e lazione a sorpresa! In Honduras, Mercedesz Henger ha manifestato sin da subito un certo interesse per, che durante il suo percorso da naufrago si è avvicinato e non poco alla sua compagna d’avventura. ...

