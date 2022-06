Baleno festival, spettacoli per famiglie e mostre: il week-end in città (Di sabato 25 giugno 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate a Bergamo nel week-end. Fra gli appuntamenti spiccano “Baleno festival” alla Malpensata, spettacoli per famiglie e mostre. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 25 e domenica 26 giugno. BERGAMO SABATO 25 GIUGNO – Alla Carrara in mostra capolavoro di Velázquez – “La stanza vuota”, alla GAMeC mostra dedicata a Christian Frosi – “Transfigured”, a Palazzo della Ragione mostra di Anri Sala – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – Alla Galleria Michelangelo in mostra le opere di Vittorio Bellini – “Bergamo. Paesaggio latente”, mostra di Giacomo Albo – “Baleno festival”: laboratori e aggregazione alla Malpensata – Il festival Danza ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 giugno 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate a Bergamo nel-end. Fra gli appuntamenti spiccano “” alla Malpensata,per. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 25 e domenica 26 giugno. BERGAMO SABATO 25 GIUGNO – Alla Carrara in mostra capolavoro di Velázquez – “La stanza vuota”, alla GAMeC mostra dedicata a Christian Frosi – “Transfigured”, a Palazzo della Ragione mostra di Anri Sala – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – Alla Galleria Michelangelo in mostra le opere di Vittorio Bellini – “Bergamo. Paesaggio latente”, mostra di Giacomo Albo – “”: laboratori e aggregazione alla Malpensata – IlDanza ...

