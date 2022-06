Wta Eastbourne 2022, Giorgi sconfitta in semifinale da Ostapenko (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Camila Giorgi esce di scena in semifinale nel torneo Wta 500 di Eastbourne 2022 (erba, montepremi 757.900 dollari). L’azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, cede alla lettone Jelena Ostapenko, numero 14 del ranking Wta e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e nove minuti. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Camilaesce di scena innel torneo Wta 500 di(erba, montepremi 757.900 dollari). L’azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, cede alla lettone Jelena, numero 14 del ranking Wta e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e nove minuti. Funweek.

