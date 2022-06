Provinciali | il Pd punta sul campo largo | un candidato ‘di dialogo’ per sfidare Lombardi e Mastella

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa sfida a Ninoci sarà. E sarà espressione di una coalizione di centrosinistra alternativa a Clemente. E’ questo l’assunto su cui si è ritrovato il Partito Democratico sannita, riunitosi nella serata di ieri presso la federazione di corso Garibaldi. Un unico punto all’ordine del giorno: le elezionidel prossimo 28 luglio. Di tempo ce n’è ma neanche troppo considerato che la candidatura a presidente (non si voterà per il Consiglio) va formalizzata entro il 9 luglio ma occorre prima raccogliere circa 150 firme tra sindaci e amministratori: non proprio una formalità. Da qui la scelta di Giovanni Cacciano di convocare una segreteria allargata alle rappresentanze istituzionali e agli amministratori. Invito raccolto dal deputato Umberto Del Basso De Caro e dal consigliere regionale ...