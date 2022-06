Pratesi “Non faccio la doccia, non sempre tiro lo sciacquone. Mi cambio le mutande ogni due tre giorni” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il presidente onorario del Wwf, Fulco Pratesi e i suoi consigli per non sprecare l’acqua. «Uso i barattoli per lavarmi a pezzi.” Il presidente del Wwf Pratesi, ritiene che “con questa siccità spaventosa dovremmo tutti essere più responsabili e capire quanto è preziosa l’acqua che usiamo tutti i giorni” e racconta la sua “ricetta” per non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 24 giugno 2022) Il presidente onorario del Wwf, Fulcoe i suoi consigli per non sprecare l’acqua. «Uso i barattoli per lavarmi a pezzi.” Il presidente del Wwf, ritiene che “con questa siccità spaventosa dovremmo tutti essere più responsabili e capire quanto è preziosa l’acqua che usiamo tutti i” e racconta la sua “ricetta” per non L'articolo proviene da Leggilo.org.

