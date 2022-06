Napoli, linea diretta con il Kazakistan (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIeri, a Napoli, è stato inaugurato il nuovo Consolato Onorario della Repubblica del Kazakhstan in Regione Campania: in via Nevio, a Posillipo. La Repubblica del Kazakhistan rappresenta uno Stato chiave per gli interessi italiani e, più in generale, occidentali. Tanto più che il suo presidente Kassym-Zhoma Tokaev recentemente ha ripetuto che si rifiuta di riconoscere i separatisti filo-russi del Donbass, in nome dei quali il Cremlino ha iniziato la guerra in Ucraina. Anche per questa ragione, quindi, il Kazakhstan è, al confine tra Russia e Cina, uno Stato di fondamentale importanza per gli equilibri geopolitici e commerciali. Il rapporto con Napoli e il Mediterraneo è considerato, di conseguenza, una priorità. Per questo, all’inaugurazione di ieri sono intervenuti anche l’ambasciatore Yerbolat Semayev e il Console ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIeri, a, è stato inaugurato il nuovo Consolato Onorario della Repubblica del Kazakhstan in Regione Campania: in via Nevio, a Posillipo. La Repubblica del Kazakhistan rappresenta uno Stato chiave per gli interessi italiani e, più in generale, occidentali. Tanto più che il suo presidente Kassym-Zhoma Tokaev recentemente ha ripetuto che si rifiuta di riconoscere i separatisti filo-russi del Donbass, in nome dei quali il Cremlino ha iniziato la guerra in Ucraina. Anche per questa ragione, quindi, il Kazakhstan è, al confine tra Russia e Cina, uno Stato di fondamentale importanza per gli equilibri geopolitici e commerciali. Il rapporto cone il Mediterraneo è considerato, di conseguenza, una priorità. Per questo, all’inaugurazione di ieri sono intervenuti anche l’ambasciatore Yerbolat Semayev e il Console ...

