MotoGP GP Olanda 2022, risultati e classifiche prove libere 2: Bagnaia il più veloce (Di venerdì 24 giugno 2022) I risultati e le classifiche della seconda sessione di prove libere al GP d’Olanda 2022 di MotoGP. Domina la pioggia nei primi minuti, che però da sosta per la seconda metà di sessione. I tempi quindi continuano a scendere sempre di più sul finale, con le gomme d’asciutto. Il miglior tempo è quello dell’italiano Pecco Bagnaia (1:33.274), che precede lo spagnolo Aleix Espargaro e Fabio Quartararo. Buone prestazioni anche per Zarco e Vinales. Da segnalare una caduta di Bezzecchi nel finale, subito dopo aver stampato il suo miglior tempo, che gli regala comunque il decimo posto. Per fortuna nulla di grave per lui. Di seguito i risultati e le classifiche nel dettaglio con i migliori dieci tempi delle FP2. I MIGLIORI ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Ie ledella seconda sessione dial GP d’di. Domina la pioggia nei primi minuti, che però da sosta per la seconda metà di sessione. I tempi quindi continuano a scendere sempre di più sul finale, con le gomme d’asciutto. Il miglior tempo è quello dell’italiano Pecco(1:33.274), che precede lo spagnolo Aleix Espargaro e Fabio Quartararo. Buone prestazioni anche per Zarco e Vinales. Da segnalare una caduta di Bezzecchi nel finale, subito dopo aver stampato il suo miglior tempo, che gli regala comunque il decimo posto. Per fortuna nulla di grave per lui. Di seguito ie lenel dettaglio con i migliori dieci tempi delle FP2. I MIGLIORI ...

