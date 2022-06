Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Franckse n'è andato dal Milan così, ballando sullo scudetto. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...... rimasta nel suo cuore anche negli anni precedenti: la firma sembra essere imminente, anche perché il Psg, altra storica pretendente, non ha più Leonardo come ds, il che haqualsiasi ... Kessie congelato nel giugno rovente: aspetta il via libera del Barça, ma è in stand-by La stagione è ormai giunta al termine e in casa Milan Ismael Bennacer comincia a guardarsi intorno. Momentaneamente è in stallo il rinnovo con il club rossonero, e stando a quanto riferito dal The Sun ...Il Milan è sulle tracce del giocatore da tempo, ma le condizioni al momento lo rendono un acquisto tutt'altro che facile da raggiungere.